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· 16+ · Екатерина Елисеева

Студент ветакадемии не планировал устроить теракт утром

Как рассказали другие студенты, парень не так д...

Екатерина Елисеева

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В 7 часов с деканом факультета местного университета связался староста и сообщил, что молодой человек заявил об этом в беседе. После этого он угрожал уйти из жизни. Как рассказали другие студенты, парень не так давно расстался с возлюбленной и в настоящее время очень сильно переживает на этот счет. Стало известно, что молодого человека на самом деле не так поняли. Студент действительно не так давно расстался с девушкой, вот только ее подруги поняли информацию иначе и развели панику.

Ранее мы писали о том, что опека проверит женщину из Казани, которая в состоянии алкогольного опьянения гуляла с младенцем. На место происшествия прибыли полицейские. В результате они не смогли ничего сделать и вызвали скорую помощь для того, чтобы доставить мать с ребёнком домой, при этом отметив, что заявление подавать не обязательно, так как вопрос передан в опеку. В настоящее время рассматривается возможность привлечения женщины к административной ответственности

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