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В расписание движения поезда Казань - Ульяновск внесли изменения

Приближенная железнодорожная связь между городами Ульяновск и Казань становится более удобной для пассажиров.

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Приближенная железнодорожная связь между городами Ульяновск и Казань становится более удобной для пассажиров. С 18 мая 2024 года изменения были внесены в расписание рейсового автобуса РА-1 на этом маршруте, включая дополнительную остановку на станции Ульяновск-3.

Поезд №6751/6753, отправляющийся из Казани в 14:19, теперь прибывает на станцию Ульяновск-3 в 19:44, а затем на конечную станцию Ульяновск-Центральный в 19:58 местного времени.

Необходимо отметить, что в маршруте предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, Карамасары, Ключи, Каратун, Кильдуразы, Черки-Кильдуразы, Лощи, Буа, Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна и Лаишевка.

Пригородное железнодорожное сообщение между Ульяновском и Казанью было запущено 30 июня прошлого года, и поезда начали курсировать по этому маршруту пять раз в неделю.

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