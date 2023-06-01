В планах - переезд: известный в Челнах акушер ушел по собственному желанию

Из КДМЦ Челнов в мае 2023 года уволился завотделением патологии

Стало известно, что заведующий отделением патологии беременных перинатального центра КДМЦ Алексей Эстрин уволился по собственному желанию. Как сообщает портал Chelny-biz.ru, ссылаясь на собственные источники, накануне, 31 мая, у него был последний рабочий день. В планах у известного в Челнах акушера - переезд в другой город.

Алексей Эстрин на протяжении долгого времени находился на должности заместителя главного врача КДМЦ. Однако некоторое время назад он был понижен с данной должности. Теперь его прежний пост занимает Гузель Боголюбова, которая значится и. о. заместителя главного врача по акушерству и гинекологии.

Супруга врача, Диляра Эстрина, является фотографом в КДМЦ. Не так давно прошло открытие ее выставки в Госдуме.