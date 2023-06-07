"В обвинительном заключении есть недостатки": дело главреда «Реального времени» вернули прокуратуре

Верховный суд Татарстана вернул уголовное дело главреда «Реального времени» прокуратуре

Верховный суд Татарстана признал законным решение о возврате уголовного дела против главного редактора "Реального времени" Сергея Кощеева, а также предпринимателя Анвара Айнутдинова. Дела были переданы прокуратуре, сообщает inkazan, ссылаясь на пресс-службу суда.

Сообщается, что главред и его знакомый были обвинены в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере при реализации национального проекта "Мало и среднее предпринимательство".

Суд первой инстанции в апреле 2023 года принял решение о возвращении дела прокурорам, так как в обвинительном заключении есть недостатки, которые мешают его рассмотрению.

Гособвинение выступило против возврата дела, а подсудимые и их адвокаты оставили данный вопрос на усмотрение суда. В результате решение Приволжского суда о возврате дела было оставлено без изменения.