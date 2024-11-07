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Уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70

Причина изменения - возведение 2-ой очереди Воз...

Екатерина Кузьминых

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Автобус номер 70 в ходе движения в центр будет курсировать по улице Умырзая, Иман, по новой проезжей части дублеру Вознесенского тракта, а улице Закиева и затем по привычному пути. Во время движения в сторону жилищного комплекса Весна маршрут общественного транспорта не изменится. Автобус №68 станет завершать свой маршрут на остановочном пункте «поселок Вознесенское». Об этом рассказали в мэрии города.

Причина изменения - возведение 2-ой очереди Вознесенского тракта.

Ранее мы писали о том, что на трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км. На месте находились работники Государственной автомобильной инспекции и сотрудники скорой медицинской помощи. О погибших и травмированных пока ничего неизвестно. Что случилось?

Люди написали в комментариях, что все могло произойти из-за гололедицы и метели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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