Уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70

Автобус номер 70 в ходе движения в центр будет курсировать по улице Умырзая, Иман, по новой проезжей части дублеру Вознесенского тракта, а улице Закиева и затем по привычному пути. Во время движения в сторону жилищного комплекса Весна маршрут общественного транспорта не изменится. Автобус №68 станет завершать свой маршрут на остановочном пункте «поселок Вознесенское». Об этом рассказали в мэрии города.

Причина изменения - возведение 2-ой очереди Вознесенского тракта.

Ранее мы писали о том, что на трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км. На месте находились работники Государственной автомобильной инспекции и сотрудники скорой медицинской помощи. О погибших и травмированных пока ничего неизвестно. Что случилось?

Люди написали в комментариях, что все могло произойти из-за гололедицы и метели.