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В мэрии предупредили о возможных перекрытиях дорог в Казани 24 октября

По ходу окончания встреч из столицы Татарстана ...

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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В Казани уже сегодня, 24 октября 2024 года, последний день проведения саммита БРИКС. Об этом рассказали в администрации города.

По ходу окончания встреч из столицы Татарстана будут уезжать главы других государств. По этой причине в городе прогнозируются временные перекрытия по маршрутам следования гостей.
Местных жителей просят, если это возможно, не передвигаться на своем транспорте и сесть, к примеру, на метро.

Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.

Ранее мы писали о том, что глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО и не только.

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