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В лесопарке Лебяжье рядом с «Казаньоргсинтезом» открылась экотропа

Экологическая тропа открыта для всех

Предоставлено изданию

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В Казани в 2 км от «Казаньоргсинтеза» появилась экологическая тропа, которая стала частью туристического маршрута «Волжская тропа».

«Одна из главных задач Волжской тропы – это сохранение ценных природных территорий. Партнерство с «Казаньоргсинтезом» помогает решать эту задачу. На примере экотропы мы видим, что бережное и ответственное отношение человека к природе способствует безопасному и безвредному соседству промышленного предприятия и уникального лесопарка с богатой флорой и фауной. Удачное расположение экотропы и интерактивная подача сложной информации позволяет привлечь внимание и подрастающего поколения, и их родителей к наблюдению за природой и бережному отношению к окружающей среде», - отметила руководитель Дирекции природных территорий Института развития городов РТ Оксана Саргина.

Особенность тропы заключается в том, что она находится в лесопарке Лебяжье, то есть в 5 минутах езды от промышленного предприятия. В прошлом году специалисты из Академии наук Татарстана провели исследование леса и зафиксировали 800 видов животных и растений: больше 70 из них находятся в Красной книге региона. Помимо этого, на маршруте можно будет повстречать деревья-долгожители и растения-биоиндикаторы.

Экологическая тропа открыта для всех и начинается она со стороны озера Глубокое.

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