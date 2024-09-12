В Кировском районе Казани завершили ремонт участка водопровода

Водоканал закончил ремонт на территории в Кировском районе города, которая была оборудована 52 года назад. Об этом рассказали на предприятии.

Работы проводились с января 2024 года. Длина участка трубопровода - больше 1,5 километра. Специалисты отремонтировали более 15 колодцев и поставили новую запорную арматуру.

Так, к новому участку подключили 100 многоквартирных и 40 частных строений, 10 соцобъектов и больше 20 административных домов. До конца сентября завершится благоустройство территории.

В 2024 году планируется переложить больше 15 км коммунальных сетей.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске по улице Менделеева с 12 сентября ограничат движение.

Ограничения введены сегодня с началом работ по устройству верхнего слоя асфальта и будут продолжаться до окончания всех необходимых работ