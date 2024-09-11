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В Нижнекамске по улице Менделеева с 12 сентября ограничат движение

Причина - капремонт

Екатерина Елисеева

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В Нижнекамске Татарстана уже с 12 сентября 2024 года, частично будет ограничено движение любого транспорта на ул. Менделеева.

Причина - капремонт на территории от кольца ул. Сююмбике — Менделеева до кольца ул. Мурадьяна — Менделеева. Об этом рассказали в мэрии Нижнекамска.

Ограничения будут введены в четверг с началом работ по устройству верхнего слоя асфальта, и будут продолжаться до окончания всех необходимых работ.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Татарстана на пересечении ул. Беляева и Раскольникова появилась видеозапись серьезной аварии с участием питбайка и Haval.

В телеграме можно увидеть, что удар был настолько сильный, что после дорожного происшествия водитель малого транспорта и его пассажир вылетели, пару раз перевернулись в воздухе и оказались на траве. Что сейчас с пострадавшими.

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