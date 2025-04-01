В КФУ ученые планируют проводить испытания медроботов в клинике к 2027 году

В Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем КФУ разрабатываются медицинские роботы, испытания которых в клинике могут начаться в 2027 году. Об этом сообщил заведующий кафедрой интеллектуальной робототехники Евгений Магид.

Он отметил, что уже готов первый прототип — «ЛИРС АртБул», вторая модель «ЛИРС АрНи» пока существует только в цифровом виде, но её планируют собрать до конца 2025 года. Первого робота планируют протестировать в клинике КФУ, а полное внедрение системы возможно к 2036 году после прохождения всех этапов проверки.

Проект стартовал в 2022 году на фоне пандемии — тогда в КФУ начали разрабатывать технологии для медсанчасти на ул. Волкова в Казани и создали компьютерную модель нейрореабилитационного помещения.

Названия разработок происходят от имён создателей и названия лаборатории: АртБул — Артём и Булат, АрНи — Артём и Нияз. В команде работают около 10 инженеров.

Роботы смогут выполнять задачи регистратора — сопровождать пациентов, доставлять документы и медикаменты. Магид подчеркнул, что проект направлен на снижение нагрузки на медперсонал, пишет «Татар-информ».