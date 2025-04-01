Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В КФУ ученые планируют проводить испытания медроботов в клинике к 2027 году

Об этом сообщил заведующий кафедрой интеллектуа...

Яндекс.Карты

Подписаться на Дзен.канал

В Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем КФУ разрабатываются медицинские роботы, испытания которых в клинике могут начаться в 2027 году. Об этом сообщил заведующий кафедрой интеллектуальной робототехники Евгений Магид.

Он отметил, что уже готов первый прототип — «ЛИРС АртБул», вторая модель «ЛИРС АрНи» пока существует только в цифровом виде, но её планируют собрать до конца 2025 года. Первого робота планируют протестировать в клинике КФУ, а полное внедрение системы возможно к 2036 году после прохождения всех этапов проверки.

Проект стартовал в 2022 году на фоне пандемии — тогда в КФУ начали разрабатывать технологии для медсанчасти на ул. Волкова в Казани и создали компьютерную модель нейрореабилитационного помещения.

Названия разработок происходят от имён создателей и названия лаборатории: АртБул — Артём и Булат, АрНи — Артём и Нияз. В команде работают около 10 инженеров.

Роботы смогут выполнять задачи регистратора — сопровождать пациентов, доставлять документы и медикаменты. Магид подчеркнул, что проект направлен на снижение нагрузки на медперсонал, пишет «Татар-информ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

Интересное в Казани

15 часов назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре

кусают ли постельные клопы днем

Новости Татарстана

день назад

Специалисты рассказали, когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Новости Татарстана

3 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

строительство заборов под ключ в Москве

Не у нас

день назад

Ученые, с помощью ИИ, научились заранее определять высокий риск остановки сердца

Не у нас

день назад

WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

Новости Татарстана

день назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

Не у нас

19 часов назад

Ученые заявили, что у чернобыльских животных ускорилась эволюция

Новости Татарстана

17 часов назад

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз
Лонгриды
3 дня назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Новости Татарстана

27 минут назад

Мусульманам в РТ рассказали, как можно искупить пропущенные дни уразы

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Свадьбы в Казани: от уютной церемонии до масштабного торжества — подборка для молодожёнов

Не у нас

час назад

ИИ предсказал катастрофу к 2050 году

Новости Татарстана

14 часов назад

Пьяный татарстанец с ребенком устроил погоню с полицией в Чувашии
В КФУ ученые планируют проводить испытания медр...
Новости Казани
22 минуты назад

В КФУ ученые планируют проводить испытания медроботов в клинике к 2027 году

Не у нас

14 часов назад

Ученые разработали домашний тест, который выявляет болезнь Альцгеймера

Не у нас

14 часов назад

Учёные смогли разгадать парадокс путешествий во времени

Новости Казани

15 часов назад

На трассе Казань-Боровое Матюшино из-за ДТП собирается пробка
«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в...
Новости Татарстана
5 дней назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО