В казанском метрополитене произошел сбой при оплате банковскими картами
Коммерсантъ
В казанском метро произошел сбой при оплате проезда банковскими картами. Проезд не удается оплатить ни через турникет, ни через покупку жетоном при помощи терминала. Сообщает «БИЗНЕС Online».
Сбой заметили примерно в 6:40. На одной из станций метрополитена при оплате картой, выходит ошибка. Аналогичная ситуация и с покупкой жетонов.
Работники реализовывали оплату через специальное устройство. В результате этого на станции образовались огромные очереди.
На данный момент выясняются все подробности случившегося.
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