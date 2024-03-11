В казанском метрополитене произошел сбой при оплате банковскими картами

В казанском метро произошел сбой при оплате проезда банковскими картами. Проезд не удается оплатить ни через турникет, ни через покупку жетоном при помощи терминала. Сообщает «БИЗНЕС Online».

Сбой заметили примерно в 6:40. На одной из станций метрополитена при оплате картой, выходит ошибка. Аналогичная ситуация и с покупкой жетонов.

Работники реализовывали оплату через специальное устройство. В результате этого на станции образовались огромные очереди.

На данный момент выясняются все подробности случившегося.