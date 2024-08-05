В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками

В кафе "Вечерний Баку" был самый настоящий погром.

Как рассказали свидетели, одна компания было особенно шумная. Гости громко пели, танцевали и пили. Один из ребят начал приставать к даме и получил замечание от сотрудника. Внезапно он разозлился и принялся бить посуду с мебелью. Руководитель заведения позвонил в полицию и с работником пошел разбираться с буйным посетителем.

Позже правоохранители задержали 3 работников и 6 гостей. Одного из участников конфликта даже доставили в больницу с дыркой в руке от ножа. Заведение опечатано.

Ранее мы писали о том, что около поселка Каратун 4 августа автоледи пострадала в массовом ДТП. Все случилось около населенного пункта в Татарстане. На месте столкнулись «ГАЗель», «Лада Калина» и «Лада Приора».

Кроме того, мы говорили, что смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека.