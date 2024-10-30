Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казанский зооботсад завезли новых постояльцев

Теперь новые жители зооботсада находятся в пави...

pixabay.com

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Ночью в зооботанический сад в Казани прибыли новые гости. Об этом рассказали сотрудники учреждения в телеграм-канале "KazanZoo1806".

Специалисты сообщили, что к ним из зоопарка «Лимпопо» приехали 180 карпов кои. По информации экспертов, ни одна рыба не пострадала в дороге.

Теперь новые жители зооботсада находятся в павильоне «Слоновник». В настоящее время карпы адаптируются и осваиваются в новом водоеме.

Ранее мы писали о том, что власти Казани определили территории для празднования новогодних мероприятий. Такое постановление исполнительного комитета столицы в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В городе будут работать ярмарки и аттракционы.

Районные мероприятия продлятся до 8 января 2025 года. При этом новогодние территории продолжат свою работу до 13 января следующего года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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