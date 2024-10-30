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· 16+ · Екатерина Елисеева

Известны места для проведения новогодних мероприятий в Казани

Все необходимые работы по оформлению Казани дол...

Екатерина Елисеева

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Власти Казани определили территории для празднования новогодних мероприятий. Такое постановление исполнительного комитета столицы в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Все может пройти на территории «Казана», Старо-Татарской слободы, парка «Черное озеро», сквера населенного пункта Дербышки, п. «Сосновая роща», на участке перед кукольным театром «Экият», в п. «Крылья советов» и в некоторых других парках.

Все необходимые работы по оформлению Казани должны быть окончены к 20 декабря. Уже 19 декабря начнутся новогодние события.

В городе будут работать ярмарки и аттракционы.

Районные мероприятия продлятся до 8 января 2025 года. При этом новогодние территории продолжат свою работу до 13 января следующего года.

Ранее мы писали о том, что появились видео снегопада в Лениногорске и Бугульме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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