В Казани задержали водителя Jaguar FX за задолженность в 1,8 млн рублей

Сотрудники ГИБДД столицы Татарстана совместно с судебными приставами на «Миллениум» остановили Jaguar FX. Водителем оказался мужчина из Таджикистана 36-ти лет, имевший задолженность по штрафам свыше 1,8 млн рублей.





В рамках исполнительного производства автомобиль отправили на штрафстоянку. Как оказалось, он был взят водителем в аренду, передаёт информацию Госавтоинспекция.Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения и соблюдать разрешенную скорость на дороге.