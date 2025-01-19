В Казани задержали водителя Jaguar FX за задолженность в 1,8 млн рублей
Скриншот видео Госавтоинспекции Казани
Сотрудники ГИБДД столицы Татарстана совместно с судебными приставами на «Миллениум» остановили Jaguar FX. Водителем оказался мужчина из Таджикистана 36-ти лет, имевший задолженность по штрафам свыше 1,8 млн рублей.
Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения и соблюдать разрешенную скорость на дороге.
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