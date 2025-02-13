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В Казани задержали пьяную 22-летнюю автоледи, которая влетела в забор

Полицейские подали сигнал об остановке, однако ...

pixabay.com

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13 февраля, около 04:08, сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования на улице Ленинградская заметили автомобиль Jac, который двигался неустойчиво, виляя по дороге. Полицейские подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться на высокой скорости.

Автомобиль мчался по улице Ленинградская в сторону улицы Максимова, грубо нарушая ПДД. Водитель пренебрегал сигналами светофора, совершил опасный поворот направо и продолжил движение по встречному направлению на односторонней дороге, подвергая риску других участников движения.

На улице Максимова нарушитель не справился с управлением и врезался в припаркованный Nissan Juke, в котором на тот момент никого не было. От удара машину отбросило на металлическое ограждение. После столкновения водитель выбрался из автомобиля и попытался скрыться, но сотрудники Госавтоинспекции организовали пешее преследование и задержали его.

Выяснилось, что за рулем находилась 22-летняя жительница Казани, у которой были явные признаки алкогольного опьянения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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