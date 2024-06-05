В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Мужчина обвиняется в разжигании ненависти через Сеть интернет. В чате в социальной сети фигурант призвал к уничтожению русских людей в Казани.

Судья продлил арест Руслану Баязитову на полгода, хотя тот требовал отпустить его к своим детям. Ранее мужчину уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ на 30 тыс. рублей, а также его арестовывали на 14 суток за демонстрацию нацистской, экстремистской или запрещенной символики.

Спустя некотрое время правоохранители направили в СК Татарстана материалы для возбуждения дела, пишет Татар-Информ.