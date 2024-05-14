В Казани за неделю родились 151 мальчик и 151 девочка

На прошлой неделе в Казани появилось одинаковое количество новорожденных мальчиков и девочек - по 151. Самый маленький младенец весил 1420 граммов, а самый крупный - 4740 граммов. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Популярными именами среди новорожденных стали Марк, Амир, Самир, Айлин, Ева, Ясмина, София, Мая и другие.

Редкими стали имена Рамир, Прохор, Клим, Леонид, Данна, Мишель, Тея, Ясмира, Севиль и Эви.