Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани за неделю родились 151 мальчик и 151 девочка

На прошлой неделе в Казани появилось одинаковое количество новорожденных мальчиков и девочек - по 151.

Подписаться в Telegram

На прошлой неделе в Казани появилось одинаковое количество новорожденных мальчиков и девочек - по 151. Самый маленький младенец весил 1420 граммов, а самый крупный - 4740 граммов. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Популярными именами среди новорожденных стали Марк, Амир, Самир, Айлин, Ева, Ясмина, София, Мая и другие.

Редкими стали имена Рамир, Прохор, Клим, Леонид, Данна, Мишель, Тея, Ясмира, Севиль и Эви.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Полезное

час назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

вызов поморки тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

обучение kotlin с нуля в Москве

Новости Татарстана

19 часов назад

В РТ потребовали не строить свиноферму возле мусульманской деревни

Новости Татарстана

19 часов назад

Плющев назвал «Ак Барс» сложной командой для Гатиятулина

Новости Казани

день назад

Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм

Новости Казани

день назад

Пьяный таксист на Хендай не заметил запрещающий сигнал светофора

Новости Казани

23 часа назад

В Казани новый температурный «антирекорд» мая
Новости Казани
2 часа назад

Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Новости Татарстана

45 минут назад

Вице-президентом Академии наук Татарстана назначен Айрат Хасьянов

Новости Казани

55 минут назад

В Казани за неделю родились 151 мальчик и 151 девочка

Новости Татарстана

час назад

На Игры БРИКС за месяц до турнира продали уже более 20 тысяч билетов

Новости Казани

4 часа назад

«Ак Барс» объявил главного тренера
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
4 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

4 часа назад

В Нижнекамске будет колледж транспортной инфраструктуры

Новости Казани

5 часов назад

Генич рассказал о продлении контракта Рахимова с «Рубином»

Новости Казани

19 часов назад

В столице РТ обновят территорию вдоль Кремля
Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Интересное в Казани
6 дней назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
4 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом