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В Казани введут вход пропускам из-за саммита БРИКС

Документ выдают сотрудники Федеральной службы о...

Яндекс.Карты/Артем Мохов

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Из-за проведения саммита БРИКС в региональной столице Татарстана в период с 19 по 25 октября 2024 года доступ в Kazan Expo, частично — в казанский аэропорт и в отель Kravt будет лишь по спецаккредитациям.

Документ выдают сотрудники Федеральной службы охраны РФ, пишет «Татар-информ».

Такие меры будут введены в ходе проведения саммита в Кремле и Казанской ратуше.

Ранее мы писали о том, что к саммиту БРИКС в Казани подсветят 288 объектов. В Казани главе города Ильсуру Метшину показали 3 варианта подсветки строений.

Мэр увидел остановочный пункт около парка имени Горького, ратушу, сад Фукса и набережную. Всего подсветка появится у 288 объектов. Ильсур Метшин планировал сделать как можно больше светлых мест к приезду участников саммита, который пройдет в Казани уже с 22 по 24 октября 2024 года.

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