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В Казани восстановят здание школы №18

Учебному заведению исполнилось более 130 лет.

akrasdia.ru

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Учебному заведению исполнилось более 130 лет. Оно расположено на территории объекта культурного наследия, поскольку ранее здесь находилось женское епархиальное училище.

В рамках реставрации запланированы работы по обновлению фасадов: будут установлены новые окна, восстановлены двери и сделан навес. Основная идея заключается в том, чтобы вернуть учебному заведению его оригинальный облик.

Реставрация школы №18 в Казани является важным шагом не только для сохранения исторического наследия, но и для создания современных условий обучения. Проект отражает стремление города поддерживать образовательные учреждения, связывая их богатую историю с актуальными требованиями. Восстановление оригинального облика здания позволит сохранить атмосферу прошлого, что, безусловно, привлечет внимание как учащихся, так и их родителей.

Планируется также обновление внутреннего интерьера школы. Специальные работы проведут по сохранению исторических элементов, таких как лепнина и мозаика, которые делают здание уникальным. Эти изменения помогут создать комфортную и вдохновляющую учебную среду, где ученики смогут не только получать знания, но и чувствовать себя частью культурного наследия.

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