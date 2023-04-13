В Приволжском районе Казани появится улица имени академика РАН РТ Вячеслава Алемасова

В столице Татарстана, в Приволжском районе, появится улица, которая будет носить имя академика Вячеслава Алемасова. Постановление об этом опубликовали в сборнике документации мэрии, сообщает пресс-служба ведомства.

Название улицы увековечит память академина РАК, почетного члена Академии наук РТ Вячеслава Алемасова.

Улица, по сообщению мэрии, будет иметь пересечение с улице Братьев Батталовых в мкр. "М14".