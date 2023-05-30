В Казани в 2023 году откроются четыре новые школы

В Казани в 2023 году будут открыты четыре новые школы. Три из них рассчитаны на 1500 мест каждая. Расположатся новые учебные заведения в ЖК "Салават Купере", ЖК "Светлая долина" и в микрорайоне "Волжские просторы", сообщает "Татарстан-24".

Еще одна школа будет открыта на улице Сибгата Хакима в Ново-Савиновском районе.

Все работы планируется закончить до конца августа, чтобы школы успели до 1 сентября пройти приемку и лицензирование и могли принять учеников.