В Казани узбечка убила ножом своего 18-летнего сына
Екатерина Елисеева
Жуткий инцидент произошёл вечером 27 июля 2024 года, в доме на пр. Ямашева, 30 в Казани. По информации KazanFirst, 40-летняя женщина из Узбекистана в ходе ссоры нанесла удар ножом в область груди своему 18-летнему сыну.
На место быстро прибыла бригада скорой помощи. К несчастью, медики констатировали смерть.
Сотрудники полиции уже задержали мать. Обстоятельства гибели выясняются.
Известно, что иностранка живет в Казани легально, однако она не работает. Умерший ребенок учился в местном вузе.
Ранее мы писали о том, что на 85 км трассы Казань-Ульяновск произошла смертельная авария.
Кроме того, мы говорили, что гимнастка из Казани упала во время выступления. Все случилось в Кисловодске. Артистка цирка вышла на работу без страховки и свалилась вниз. Об этом в своем телеграм-канале написал Запашный.
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