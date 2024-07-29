В Казани узбечка убила ножом своего 18-летнего сына

Жуткий инцидент произошёл вечером 27 июля 2024 года, в доме на пр. Ямашева, 30 в Казани. По информации KazanFirst, 40-летняя женщина из Узбекистана в ходе ссоры нанесла удар ножом в область груди своему 18-летнему сыну.

На место быстро прибыла бригада скорой помощи. К несчастью, медики констатировали смерть.

Сотрудники полиции уже задержали мать. Обстоятельства гибели выясняются.

Известно, что иностранка живет в Казани легально, однако она не работает. Умерший ребенок учился в местном вузе.

Ранее мы писали о том, что на 85 км трассы Казань-Ульяновск произошла смертельная авария.

Кроме того, мы говорили, что гимнастка из Казани упала во время выступления. Все случилось в Кисловодске. Артистка цирка вышла на работу без страховки и свалилась вниз. Об этом в своем телеграм-канале написал Запашный.