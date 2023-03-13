В Казани уникальный образец городской архитектуры начала XVIII века решили продать всего за 1 рубль

В Казани уникальный образец городской архитектуры реализуют всего за 1 рубль

Уникальный образец городской архитектуры начала XVIII века в Казани продают всего за 1 рубль. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на пресс-слуэбе комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Речь идет об объекте на улице Старой, 4. Это одноэтажный кирпичный дом с высокими потолками и колоннадой на входе.

Когда-то дом был жилым, потом в нем располагалась чаеразвесочная фабрика. После помещения опять отдали под жилое назначение.

На госохране дом находится еще с 1998 года. Два года назад его законсервировали. Из-за плохого состояния комитет земельных и имущественных отношений Казани продает его всего за 1 рубль. Новый собственник должен будет провести ремонт и реставрацию памятника до 30 марта 2030 года.