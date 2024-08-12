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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Заработная плата не прописана

Екатерина Елисеева

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В Казани были найдены вакансии в необычных местах. Объявления о поиске учителей появились во дворе на ул. Братьев Касимовых. Педагогов ищут почти по всем предметам.

Заработная плата не прописана.

Ранее мы писали о том, что на освещение и светофор для трасс РТ выделят 24,9 млн рублей.

Кроме того, мы говорили, что прокуратура Набережных Челнов расследует смертельный случай на электросетях. В ходе проверки выяснилось, что ранее на данный участок уже поступали жалобы на недостаточную организацию работы и нарушения техники безопасности. Прокуратура предполагает, что это могло свидетельствовать о систематическом пренебрежении требованиями охраны труда со стороны руководства.

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