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В Казани у памятника Вахитову появится многофункциональный комплекс стоимостью в 8 миллиардов рублей

В Казани у памятника Вахитову будет построен многофункциональный комплекс за 8 миллиардов рублей
В Казани у памятника Вахитову появится многофункциональный комплекс стоимостью в 8 миллиардов рублей

Фото: Бизнес Онлайн

В Казани на улице Бутлерова будет построен многофункциональный комплекс Mix Use с апартаментами, квартирами и помещениями коммерческого назначения. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн". Эскиз проекта создала турецкая компания, его одобрил лично Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В строительство планируется вложить более $ 100 млн, или около 8 млрд рублей.

Разрешение на строительство пока не выдано, отмечают в мэрии столицы Татарстана. Площадь земельного участка под комплекс — 1,5 гектара. Общая площадь зданий составит 60 тыс. кв. м, примерно 30% из них пойдет под жилье, первые этажи — под торговлю. Здесь также будет ресторан, административно-офисные и помещения бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительный комплекс, подземный паркинг и т. д.

Впервые о строительстве многофункционального комплекса на Вахитовском холме заговорили в ноябре 2017 года.

Ранее ProKazan писал о том, что в Татарстане строительную компанию заподозрили в неуплате 244 миллионов рублей налогов.

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