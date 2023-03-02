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В Татарстане строительную компанию заподозрили в неуплате 244 миллионов рублей налогов

В Татарстане строительную компанию заподозрили в неуплате 244 миллионов рублей налогов
В Татарстане строительную компанию заподозрили в неуплате 244 миллионов рублей налогов

Фото: открытые источники

В Татарстане строительную компанию заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Татарстану.
Следователи полагают, что с 2017 года по 2020 годы трое руководителей ООО "Промградстрой" подавали заведомо некорректные декларации о доходах.

Предварительно, организация скрыла взаимоотношения с двумя контрагентами, укрывшись от налогов на сумму свыше 244 миллионов рублей.

Выявить нарушения удалось сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану и региональным УФНС.
Предположительно, выручка от продажи в 2021 году составила 28,5 миллиона рублей, а налоги были уплачены только на 483 тысячи рублей.

Накануне, 1 марта, строительная организация объявила о банкротстве. В настоящее время в отношении юрлица возбудили соответствующее судопроизводство.

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