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В Казани 24 июня посетитель бара попал в больницу с пробитой головой

Его друг, когда вышел на улицу, увидел убегающего человека

Катя Царева

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Вечером 24 июня 2024 года, в казанском баре гость получил травму головы.

Приятель пострадавшего рассказал, что мужчины отдыхали в заведении, в один момент потерпевший вышел на улицу подышать воздухом. Через время люди услышали глухой хлопок, после этого посетитель вернулся уже с травмой, пишет Татарстан 24.

Его друг, когда вышел на улицу, увидел убегающего человека, однако не успел его запомнить. Пострадавший сперва отказывался от поездки в больницу, но его смогли уговорить и госпитализировали. Правоохранители начали расследовать инцидента, хулигана уже ищут.

Ранее мы писали о том, что в Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток. На место аварии были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося сейчас расследуют специалисты.

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