Мать 9 детей задолжала миллионы по алиментам

Прокуратура региона рассказала историю о злостной неплательщице алиментов, у которой девять детей.

В Тетюшском районе Республике Татарстан 36-летняя мама была признана виновной. Она прекратила платить своим детям с 11 января по 13 июня текущего года.

Известно, что раньше местная жительница уже была привлечена к ответственности по похожему нарушению. Долг матери 6 детям - больше 1,5 миллиона рублей, а еще 3 — более 220 тыс. рублей.

Татарстанка во всем призналась. Суд назначил ей 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработной платы.

Ранее мы писали о том, что в Агрызском районе Республики Татарстан были осуждены 2 девушки, которые провернули необычную махинацию на маркетплейсе. Об этом рассказали в прокуратуре региона. Известно, что сами фигурантки во всем признались.