В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город

В Казани стали появляться шумозащитные экраны. Об этом рассказали в ТГ урбанистов.

Конструкции теперь стоят на ул. Болотникова и Фрунзе. Урбанисты говорят, такие экраны не сделают жизнь в городе комфортной. Ими, к примеру, даже отделили остановки от пешеходов.

Специалисты рассказали, что из-за этих экранов город увидеть не получится. Кроме того, придется больше тратить времени на переход из одного места в другое, так как территория буквальна поделена на кусочки.

Помимо этого, эксперты уверены, что шумозащитные экраны вредят коммерции, потому что вывески магазинов не будут видны и кроме местных жителей торговые точки никто не найдет.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана на улице Вишневского, появилось граффити, которое создал художник Рустам Qbic. Теперь в городе можно увидеть белок.