На улице Вишневского в Казани появилось граффити – белки

В региональной столице Татарстана на ул. Вишневского, появилось граффити, которое создал Рустам Qbic. На стене теперь можно увидеть белок. Фото и видео появилось в телеграме Приволжского и Вахитовского районов.

Власти рассказали, что художник отобразил именно этих животных, потому что именно в парке имени Горького в Казани можно увидеть большое количество белок.

Представители районов рассказали, что животные не боятся людей и позировали граффитистам во время работы. Изображение было нарисовано за 2 дня. На все это ушло 50 литров краски.

Ранее мы писали о том, что 11-классник из Казани взял золото на олимпиаде по информатике в Египте.

Всего в олимпиаде 2 тура, где участники показывали свои знания и умения в сфере информатики. В мероприятии принимали участие 370 школьников из 96 государств.