Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани снесут незаконные цыганские сооружения

Ранее некоторые местные телеграм-каналы писали, что между населенными пунктами встал цыганский табор

https://t.me/region116_dtp_official/32578

Подписаться в Telegram

Между п. Царицыно и Нагорный в Казани будут демонтированы незаконные сооружения, которые возвели цыгане. Сведения о таборе были переданы в полицию, в скором времени на месте пройдет розыск. Об этом «Татар-информу» сообщили в мэрии.

Власти заявили, что все эти действия незаконны.

Ранее некоторые местные телеграм-каналы писали, что между населенными пунктами встал цыганский табор: они уже поставили скамейки, бытовку, столы, а также готовят на территории на открытом огне и не имеют адекватного туалета.

Обеспокоенные жители Советского района обратились в мэрию для решения волнующего вопроса.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 4 человека заболели клещевым энцефалитом.

В больницы Татарстана с начала сезона с укусами клещей обратились уже 5836 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости России

21 минуту назад

Технологии метаверса и искусственного интеллекта для молодежи обсудили на сессии Волго-Вятского банка Сбербанка

химия против сырняка и борщевика

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану

Новости Казани

день назад

Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»

бетонная стяжка пола цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

Новости Татарстана

день назад

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

Новости Татарстана

день назад

Пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию

Новости Казани

день назад

В ДТП с лосем в Татарстане пострадали 2 ребенка и 28-летняя женщина
Лонгриды
3 часа назад

Фильм «Тополиный пух» от татарстанских создателей с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко откроет фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Фильм «Тополиный пух» от татарстанских создателей с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко откроет фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Новости Татарстана

31 минуту назад

20-летнего жителя Нижнекамска ограбили на 11 тысяч около парка «Семья»

Интересное в Казани

2 часа назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

Новости Казани

46 минут назад

В Казани снесут незаконные цыганские сооружения

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 4 человека заболели клещевым энцефалитом
Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку
Новости Казани
3 часа назад

Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024

Новости Татарстана

7 часов назад

В винт упавшего самолета в Татарстане 10 июля мог попасть квадрокоптер

Новости Казани

19 часов назад

Появились эскизы станции метро «100-летие ТАССР» в Казани
Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
Новости Татарстана
3 часа назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане