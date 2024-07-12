В Казани снесут незаконные цыганские сооружения
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Между п. Царицыно и Нагорный в Казани будут демонтированы незаконные сооружения, которые возвели цыгане. Сведения о таборе были переданы в полицию, в скором времени на месте пройдет розыск. Об этом «Татар-информу» сообщили в мэрии.
Власти заявили, что все эти действия незаконны.
Ранее некоторые местные телеграм-каналы писали, что между населенными пунктами встал цыганский табор: они уже поставили скамейки, бытовку, столы, а также готовят на территории на открытом огне и не имеют адекватного туалета.
Обеспокоенные жители Советского района обратились в мэрию для решения волнующего вопроса.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане 4 человека заболели клещевым энцефалитом.
В больницы Татарстана с начала сезона с укусами клещей обратились уже 5836 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
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