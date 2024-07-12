В Татарстане 4 человека заболели клещевым энцефалитом

В больницы Татарстана с начала сезона с укусами клещей обратились уже 5836 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

Больше всего жалоб в Казани – 1446, в Челнах – 810, в Нижнекамском районе – 526 и в Альметьевском – 477 случаев.

По информации специалистов 559 клещей имели возбудитель боррелиоза и еще 4 насекомых были возбудителями клещевого энцефалита.

По данным ведомства, в регионе уже зарегистрированы 9 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 4 случая заражения энцефалитом, один случай – в Бугульминском районе.

Ранее мы писали о том, что миколог Казанского федерального университета назвал «грибные места» Татарстана. Специалист не советует собирать грибы в жаркую погоду в пакет, потому что они внутри быстро портятся, лучше упаковывать их в корзинку.