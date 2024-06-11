В Казани школьник на самокате попал под машину

Ребенок, который катался с другом на самокатах, внезапно выскочил из-за припаркованных машин на дорогу. Тогда по двору ехал автомобиль с прицепом. Известно, что мальчик не получил травмы.

Водитель решил не оставлять все как есть и начал просить позвать родителей. Как сообщил мужчина, это уже далеко не в первый раз, когда несовершеннолетние выскакивают на малых мобильных средствах под колеса авто, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО.