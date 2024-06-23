В Казани семейная пара на квадроциклах устроила пьяную погоню от полицейских

Ночные догонялки случились ночью на улице Харьковской посёлка Северный. Муж с женой под градусом решили без прав доехать до озера на квадроциклах, но были замечены сотрудниками Госавтоинспекции.

После непродолжительной погони правонарушителям предложили пройти проверку на алкогольное опьянение. Женщина отказалась, а вот мужчина рискнул, и алкотестер показал результат в 5 раз выше нормы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.