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В Татарстане 7 тысяч сертификатов на маткапитал выдали без заявлений

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане Социальный фонд оформил более 7 ты...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала года Социальный фонд Татарстана оформил более 7 тысяч сертификатов на материнский капитал. И все это — без единого заявления от семей. Проактивный формат работает автоматически: данные о рождении ребенка поступают в фонд напрямую из загса. Никаких очередей, никакой бумажной волокиты — родителям остается только дождаться готового документа. Раньше для получения сертификата нужно было самим собирать справки и обращаться в фонд. Теперь вся процедура происходит без участия семьи. Об этом сообщает издание «Чистопольские известия».

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