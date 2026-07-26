В Татарстане 7 тысяч сертификатов на маткапитал выдали без заявлений

С начала года Социальный фонд Татарстана оформил более 7 тысяч сертификатов на материнский капитал. И все это — без единого заявления от семей. Проактивный формат работает автоматически: данные о рождении ребенка поступают в фонд напрямую из загса. Никаких очередей, никакой бумажной волокиты — родителям остается только дождаться готового документа. Раньше для получения сертификата нужно было самим собирать справки и обращаться в фонд. Теперь вся процедура происходит без участия семьи. Об этом сообщает издание «Чистопольские известия».