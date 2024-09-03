В Казани с 10 сентября по 15 октября из-за ремонта водопровода перекроют дороги

Из-за ремонта водопровода в Казани в период с 10 сентября по 15 октября 2024 года, частично перекроют проезд для любого транспорта. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства региональной столице.

Теперь временно будет перекрыта территория на пр. Победы возле домов №43 и 45к1, и на ул. Братьев Касимовых в районе домов №35, 38, 40а, 48 и 56, 42 и напротив строения №82 в сторону пр. Победы, напротив домов №70 и 74 в направлении ул. Рихарда Зорге, около зданий №45а и 47 по пр. Победы и на ул. Р. Зорге возле дома №28.

В Казани с 3 по 12 сентября 2024 года, автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 изменят маршрут. Причина - стройработы по ремонту водопровода, которые проводятся на ул. Чехова.

Ранее мы писали о том, что раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и Метшин открыли в Казани новый естественно-научный лицей №95.