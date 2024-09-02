Минниханов и Метшин открыли в Казани новый естественно-научный лицей №95

Лицей №95 открыл свои двери 2 сентября 2024 года, в жилищном комплексе «Весна-2» в Советском районе региональной столице.

Мэр города Ильсур Метшин рассказал, что в город в 1 класс в новом учебном году пошли примерно 20,5 тысяч детей. По словам главы РТ, всего в регионе учатся 516 тысяч учеников.

3-этажное здание учебного заведение может вместить в себя 1,5 тысяч учеников, всего 60 классов. В лицее есть лаборатории и экспериментальные помещения, лингафонные кабинеты, коворкинг, конференц-зал, места web-программирования, типографии и многое другое.

Ранее мы писали о том, что Республика Татарстан находится на 14 месте в рейтинге самых высоких заработных плат. На 1 месте стоит Ямало-Ненецкий автономный округ, выше среднего там зарабатывают - 65,8%. В топе-10 располагаются Ненецкий и Чукотский а. о., Москва, Сахалинская область, Питер, Якутия и Иркутская область.