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В Казани с 3 по 12 сентября автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 изменят маршрут

Причина - стройработы по ремонту водопровода

Дарья Порсева

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С 3 по 12 сентября 2024 года, в региональной столице Татарстана будет скорректирована схема движения некоторых автобусов. Причина - стройработы по ремонту водопровода, которые проводятся на ул. Чехова.

Автобусные маршруты №22, 28а, 30, 54 и 89 временно будут ходить иначе. Теперь общественный транспорт станет курсировать по ул. Николая Ершова, а после по улицам Вишневского, Лейтенанта Шмидта и Чехова, а затем автобусы вернутся к своему привычному маршруту.

Ранее мы писали о том, что раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и Метшин открыли в Казани новый естественно-научный лицей №95.

Мэр города Ильсур Метшин рассказал, что в город в 1 класс в новом учебном году пошли примерно 20,5 тысяч детей. По словам главы РТ, всего в регионе учатся 516 тысяч учеников.3-этажное здание учебного заведение может вместить в себя 1,5 тысяч учеников

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