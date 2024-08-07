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В Казани предлагают повысить штраф за безбилетный проезд до 2 500 рублей

В настоящее время штраф за проезд без билета - ...

pixabay

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Замглавы исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров предложил увеличить штраф за проезд без билета до 2500 рублей. Он уверен, что поможет повысить сознательность людей.

Специалист отметил, что в городе в трамваях и троллейбусах бесконтактная оплата. То есть кондукторов внутри больше нет. Проезд можно оплатить при помощи валидатора или у водителя.

В настоящее время штраф за проезд без билета - 300 руб. Это прописано в Кодексе об административных правонарушениях РТ.

Шакиров потребовал поддержать его идею.

Ранее мы писали о том, что на ремонт моста через Ошняк в Республике Татарстан направят 318,8 млн рублей. Объект находится на км 17+475 трассы «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода. Об этом говорится на портале государственных закупок.

Кроме того, мы говорили, что 4-метровые шумозащитные экраны закроют вид с моста «Миллениум» в городе Казани. Заказчик - «Главтатдортранс».

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