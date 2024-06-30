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Тело утопленника нашли в Кукушкино

На берегу Волги у жилого массива Кукушкина были обнаружены вещи в то время, как их владельца по близости не оказалось.

МЧС России

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На берегу Волги у жилого массива Кукушкина были обнаружены вещи в то время, как их владельца по близости не оказалось.

На место прибыли сотрудники МЧС, на глубине 10 метров водолазы обнаружили тело 43-летнего мужчины. По предварительной версии причиной утопления стала разница температур воды и воздуха или ранение о предметы, находящиеся на дне — берег у массива Кукушкино не оборудован для купания.

Ранее мы писали, что мужчина поспорил с друзьями и чуть не утонул на озере Комсомольское.

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