Тело утопленника нашли в Кукушкино

На берегу Волги у жилого массива Кукушкина были обнаружены вещи в то время, как их владельца по близости не оказалось.

На место прибыли сотрудники МЧС, на глубине 10 метров водолазы обнаружили тело 43-летнего мужчины. По предварительной версии причиной утопления стала разница температур воды и воздуха или ранение о предметы, находящиеся на дне — берег у массива Кукушкино не оборудован для купания.

Ранее мы писали, что мужчина поспорил с друзьями и чуть не утонул на озере Комсомольское.