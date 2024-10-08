В Казани пополнили автопарк 3 новыми троллейбусами

В Казань прибыли новые троллейбусы с кондиционерами, удобными сиденьями, USB-разъемами, кнопками для людей с ОВЗ и т.д.. Об этом рассказали в мэрии.

Известно, что если вдруг будет нарушено электрическое снабжение, то общественный транспорт сможет проехать еще 2 километра благодаря специальной системе. Для безопасности людей оборудовано устройство контроля токов утечки. Общая вместимость пассажиров — 90 человек.

В новом транспорте на 30 процентов увеличили остекление. Для водителей организована кабина с мягким рулем и системой управления.

Ранее мы писали о том, что штурмовик из Набережных Челнов Татарстана Янгиров с сослуживцами взял опорный пункт противника. Военный Азамат Янгиров из Челнов по приказу руководства занимался вытеснением украинских бойцов в районе Новогродовки. В ходе военных действий он получил ранение в плечо.