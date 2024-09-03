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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани похитили девушку без обуви

В момент похищения была со своим парнем

pixabay.com

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Девушка, которую украли в региональной столице Татарстана, в момент похищения была со своим парнем, пишет Mash Iptash.

Женщина и 2 мужчин, по информации источника, были работниками учреждения, в котором девушка лечилась от алко- и нарко- зависимостей. Кража случилась по просьбе мамы и других близких. Они думают, что ее любимый плохо влияет на нее.

Молодой человек уверен, что сам знает, как ее возлюбленной избавиться от зависимостей.

Тот самый автомобиль все-таки остановили. По информации СМИ, женщина и 2 мужчин зашли в квартиру местного жителя и забрали 20-летнюю девушку даже без обуви.

Догнать машину ее приятели не смогли и вызвали сотрудников полиции.

Ранее мы писали о том, что в Челнах мужчина иногда портит павильоны в торговых рядах. Потерпевшие владельцы бизнеса и продавцы обеспокоены таким поведением.

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