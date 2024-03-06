В Казани поэтапно построят 12-километровую набережную Волги
РБК
В Казани планируется поэтапное строительство 12-километровой набережной Волги в рамках проекта реновации территории «Новая Портовая». По информации начальника сектора концептуальных разработок Института развития города, Гюзель Юлбашевой, первый этап уже находится в процессе реализации.
Представители общественных организаций высказали пожелания относительно нового пространства. Они выразили желание увидеть на набережной детские площадки, велосипедные и беговые дорожки, а также бесплатные уборные. Проект также должен быть доступен и привлекателен для различных категорий посетителей города.
Ранее стало известно, что туристический маршрут «По следам Тукая» благоустроят в Татарстане за 233 млн рублей.
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