В Казани поэтапно построят 12-километровую набережную Волги

В Казани планируется поэтапное строительство 12-километровой набережной Волги в рамках проекта реновации территории «Новая Портовая». По информации начальника сектора концептуальных разработок Института развития города, Гюзель Юлбашевой, первый этап уже находится в процессе реализации.





Согласно Юлбашевой, работа над первым этапом проекта уже находится на стадии активной реализации. Первые 1,3 километра принесут значительные преимущества для города, а благодаря своему местоположению, набережная станет важным местом для всего городского сообщества.Представители общественных организаций высказали пожелания относительно нового пространства. Они выразили желание увидеть на набережной детские площадки, велосипедные и беговые дорожки, а также бесплатные уборные. Проект также должен быть доступен и привлекателен для различных категорий посетителей города.

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