Туристический маршрут «По следам Тукая» благоустроят в Татарстане за 233 млн рублей

В Арском районе Татарстана запланировано создание инновационного туристического маршрута под названием «По следам Тукая». Этот маршрут, занимающий площадь более 3 гектаров вдоль набережной реки Ия, объединит культурные объекты, такие как музей поэта и дом Сагди в Новом Кырлае. Сведения о проекте были представлены в тендерной документации, размещенной на портале госзакупок.



Территория проекта будет разделена на две функциональные зоны: для прохождения и отдыха. Основное внимание при организации комфортной среды направлено на удовлетворение потребностей местных жителей.



Согласно проектной документации, планируется создание паркового пространства, сооружение пешеходных дорожек и мостиков, установка тротуаров и дорожек для транспорта, а также устройство музыкальной зоны. В парке в Новом Кырлае будет организована детская площадка с галькой, отдельная область для отдыха с брусчаткой, а также небольшие архитектурные элементы и игровые конструкции. Кроме того, маршрут будет спроектирован с учетом доступности для людей с ограниченными физическими возможностями.Завершение работ планируется к 1 декабря 2024 года. Главное инвестиционно-строительное управление республики Татарстан выступает заказчиком проекта, а средства на реализацию благоустройства будут выделены из республиканского бюджета.