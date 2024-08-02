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В Казани появился сквер в честь умершего депутата Хайруллина

Территория была облагорожена специально ко дню ...

Мэрия Вахитовского и Приволжского районов

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В Казани около ул. Газовой был открыт сквер в честь умершего депутата Государственной думы Айрата Хайруллина. Об этом рассказали в мэрии Приволжского и Вахитовского районов.

Территория была облагорожена специально ко дню рождения чиновника. Сквер разбил его брат и бизнес-коллега Илшат Назипович. Создание нового общественного пространства оплатил Фонд Хайруллина. Там уже появились брусчатка, кустарники и хвойные деревья, освещение и многое другое. В центре установлен камень в память о погибшем депутате.

Власти Казани сообщили, что сквер появился в этом месте, так как Айрат Хайруллин проживал на улице Качалова и учился в 82-й школе, хотя раньше говорилось, что он жил на Ипподромной.

Ранее мы писали о том, что инфекционист Владимир Никифоров оценил вероятность смерти от лихорадки Западного Нила.

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