Инфекционист Никифоров оценил вероятность смерти от лихорадки Западного Нила

В РТ сейчас зафиксировано уже 9 случаев лихорадки Западного Нила. Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров сообщил, что определить этот вирус тяжело.

Специалист рассказал, что симптомы могут напоминать грипп, однако имеются и тяжелые формы заболевания, при которых поражается мозг.

Главный источник распространения вируса - комары.

Чаще лихорадка не грозит пациентам смертью при менингеальном штамме, но такое все же может произойти при заражении энцефалитным. Вероятность смерти при последней форме - 50%. Вот только сейчас неизвестно, какая именно форма распространяется в Республике Татарстан, признался доктор медицинских наук.

Ранее мы писали о том, что Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам. На 1 месте город Москва, там можно заработать 90 тыс. рублей.