В Казани появятся небоскребы до 99 метров

В Казани одобрили возведение 75 и 99 метровых строений. Решение было принято в градостроительной комиссии.

Задача застройщика - построить жилой дом не выше 100 метров, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Площадь территории - 1 гектар, оценочная стоимость - 500 миллионов рублей.

Сперва проект якобы одобрил глава «Газпрома». Через некоторое время документы были направлены в Казань, где начали улаживать формальности.

У будущего ЖК могут построить 4 корпуса. Кроме практически 400 квартир в высотках появится торгово-общественный пассаж и парковка.

Ранее мы писали о том, что возле парка «Елмай» в Казани открыли парковку на 31 место. Напомним, осенью 2024 года, в региональной столице Татарстана начали работать 9 новых парковок на 226 мест на ул. Чернышевского, Подлужной, Батурина, Щапова и т.д..