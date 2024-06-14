В Казани планируют построить мечеть

На берегу о. Кабан в региональной столице власти планируют возвести новую мечеть. Сейчас известно, что она появится между ул. Авангардной и Сормовской. Постановление исполнительного комитета уже проходит проверку на наличие коррупции.

По данным соответствующих документов, площадь проекта - 0,5 гектара. Около новой мечети будут находиться зеленые насаждения.

Ранее мы писали о том, что татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро.