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В Казани планируют построить мечеть

Площадь проекта - 0,5 гектара

Яндекс.Карты/Рушан

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На берегу о. Кабан в региональной столице власти планируют возвести новую мечеть. Сейчас известно, что она появится между ул. Авангардной и Сормовской. Постановление исполнительного комитета уже проходит проверку на наличие коррупции.

По данным соответствующих документов, площадь проекта - 0,5 гектара. Около новой мечети будут находиться зеленые насаждения.

Ранее мы писали о том, что татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро.

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