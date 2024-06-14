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Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро

В комментариях пользователи поблагодарили людей за такой смелый поступок

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В Пестречинском районе активисты помогали другим неравнодушным людям спасти рыбу. Детали спасательной операции опубликованы в телеграм-канале «Салмачи–Куюки | Онлайн».

Свидетели сообщили, что мужчины спасали рыбу из р. Куюковка. Специалисты услышали, что водоем осушают, чтобы отремонтировать дамбы, а из-за этого обитатели реки могут умереть. Местные жители переместили выловленную рыбу в Богородское озеро.

В комментариях пользователи поблагодарили людей за такой смелый поступок.

Одна жительница региона заявила, что местные власти не нашли другого способа расширить проезжую часть не осушая озеро. После этого она поблагодарила спасателей.

Напомним, в 2022 году жители Татарстана растащили практически всех погибающих водных обитателей с Петровского пруда, который также высушивали. Тогда люди смогли увезти до 200 кг улова на лодке, пишет Инказан.

Некоторые написали, что мэрия Сармановского района должна была обеспечить вылов рыбы и переместить ее в другое место.

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